В этом году в 7 домах Липецка установили пандусы для маломобильных граждан. По данным пресс-службы мэрии, контрукции появились в зданиях по улицам Крылова, Гагарина, 8 Марта, Липовская, Механизаторов, Титова. На это ушло более 600 тыс. рублей.В 2021 году подъемниками оборудуют 4 многоквартирных дома по улицам Стаханова, Звездная, 15 микрорайон и проезд Строителей. Заявки на установку еще принимают. Липчане могут подать их в департамент ЖКХ города.На место прибудет комиссия и рассмотрит, возможно ли установить контрукцию. Специалисты просчитают расположение пандуса на лестничной площадке, сможет ли коляска развернуться, посмотрят, есть ли какие-либо препятствия для пользования подъемником.Если комиссия примет положительное решение, то департамент проведет конкурс на поиск организации. Она и проведет работы. В 2021 году на обустройство пандусов в Липецке выделили 1,25 млн рублей.