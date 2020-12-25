В эту пятницу, 25 декабря, в Липецке начали отмечать День спасателя. У дома №1 по улице Теперика состоялся митинг, в котором участвовали сотрудники регионального ГУ МЧС России. На фасаде здания недавно появилось 30-метровое граффити, на котором запечатлели будни спасателей. Кстати, прототипом образа спасателя, который держит на руках малыша, стал пожарный, вынесший из горящего дома ребенка.Профессиональный праздник совпал с юбилеем - 30 лет назад в Липецкой области создали подразделения спасателей. Сотрудников МЧС поздравили руководители региона и города - губернатор Игорь Артамонов и мэр Липецка Евгения Уваркина, начальник главного управления МЧС области Василий Разумнов.Лучших сотрудников ведомства наградили медалями, а также повысили в звании. Затем организовали выставку пожарной техники.