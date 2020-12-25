В Липецкой области будут судить 16-летнего парня, который решил покататься на чужом мотоцикле. Все случилось в поселке Газопровод Ельцкого раойна 26 сентября. По версии следствия, подросток проходил мимо дома знакомого и увидел мотоцикл с включенным зажиганием. За мотоциклом присматривала из окна квартиры мама приятеля. Парень обманул ее, что отвезет транспорт к гаражам по просьбе ее сына. После этого подросток выкатил мотоцикл со двора и поехал кататься. Колесил весь день, а когда накатался – вернул обратно, оставив под окнами квартиры. Но за это время хозяин успел заявить об угоне и подростка задержали.Дело возбудили по 166 статье УК. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, фигурант во всем сознался и раскаялся, дело расследовали. Теперь ему грозит минимум штраф до 120 000 рублей, максимум – до 5 лет лишения свободы. Кроме этого за преступление подростка предупреждение пришлось ответить и контрольным органам, которые получили предупреждение.