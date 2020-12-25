В Липецкой области число выздоровевших о коронавируса за сутки значительно превысило заразившихся. По данным оперативного штаба на 25 декабря в Липецкой области выписали 229 человек, переболевших COVID-19, заболели – 162 жителя региона. Вместе с тем за эти же сутки в Липецкой области скончались от коронавируса 5 человек.Всего с начала пандемии официально зарегистрировали 15067 зараженных, 11700 человек выздоровели. Умерли 229 человек. На лечении сейчас находятся 3138 пациентов, 1182 из них лежат в госпиталях, остальные лечатся дома.По новым случаям заражения за сутки, картина распространения коронавируса по районам Липецкой области на 25 декабря следующая: Липецк – 87 зараженных, Елец – 20, Чаплыгинский район – 16, Лебедянский район – 7, Хлевенский район – 6, Липецкий район – 5, Добровский район – 4, по 3 человека в Грязинском, Измалковском и Усманском районах, по 2 – в Добринском и Задонском, еще по одному в Елецком, Краснинском, Лев-Толстовском и Становлянском.