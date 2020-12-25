В Липецке в квартирах пенсионеров стало теплее. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Напомним, в декабре появилась информация, что 71-летняя женщина и ее муж, инвалид 1 группы, замерзают в двухэтажном доме на улице Интернациональная. Температура воздуха в их жилище опускалась до 12-13 градусов.- Прокуратура внесла представление в адрес департамента ЖКХ, - пояснила \\"КП-Липецк\\" старший помощник прокурора региона Татьяна Ткачева. - Решается вопрос о привлечении ПАО \\"Квадра\\", как юридического лица, к административной ответственности.Речь идет о статье 7.22 КоАП \\"Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и жилых помещений\\". В настоящее время в квартире липчан потеплело до 22 градусов выше ноля. Прокуратура Правобережного района Липецка держит ситуацию на контроле.