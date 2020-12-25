В Липецке наказали подрядчика за нелегальный труд иностранных мигрантов. Как сообщает пресс-служба областного суда, речь идет об ООО «Транспортная компания «Руслан-1». Согласно материалам суда, граждане Узбекистана работали приехали в Россию в период с середины 2019 по начало 2020 года. Изначально они строили дороги в Москве, затем работодатель привез их в Липецк строить дорогу на проспекте Победы. На суде мигранты рассказали, что им предложили 35 000 рублей в месяц, привезли на «Газели» в Липецк и поселили в общежитии.Шестерых нелегалов из Узбекистана заметили полицейские 28 июля во время патрулирования проспекта. Патента на работу ни у кого не было. Октябрьский районный суд оштрафовал фирму на 1 миллион 375 тысяч рублей. Компания пыталась обжаловать решение в областном. Мотивировали тяжелым материальным положением и просили снизить сумму штрафа.Однако областной суд оснований для снижения суммы не нашел. Как выяснилось, фирма использует нелегальный труд уже не первый раз. Более того, сумма контракта по проспекту Победы – более 943 млн. рублей. Сумму штрафа сочли справедливой, постановление вступило в силу.