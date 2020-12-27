Ветеран Великой Отечественной войны Андрей Самсонов 26 декабря отпраздновал 100-летие. По случаю такой важной даты юбиляру устроили праздник возле подъезда. С теплыми словами к Андрею Андреевичу обратились первые лица города и области, сосседи, знакомые. Также поздравил ветерана своим выступлением оркестр липецкого авиацентра.- Мы все давно знаем Андрея Андреевича и очень его любим. Любим поговорить с ним, послушать, как он читает стихи. Может дать фору людям моложе его - каждый день проходит несколько километров. У него большая, дружная семья. Так что, Андрей Андреевич всегда окружен заботой и любовью, - рассказали соседи юбиляра.Андрей Самсонов родился 26 декабря 1920 года в селе Звягино Козельского района Калужской области. После школы год работал учителем, затем поступил в военное училище. За четыре дня до начала войны его отправили в батальон связи мотострелковой дивизии в Брестской области. Участвовал в обороне столицы. Затем оказался в Сталинграде. Здесь он увидел самый страшный бой 23 августа 42-го года. После освобождения Белоруссии батальон был переброшен туда и остался на охране неба до Победы, о которой Андрей Андреевич узнал от своей будущей супруги, а тогда связистки Еликониды Поповой.Андрей Самсонов награжден медалью «За оборону Сталинграда» (1942 год), медалями «За оборону Москвы» (1945 год), «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 год), орденом Красной Звезды (1954 год), орденом Отечественной войны II степени (1985 год), медалью Жукова (1996 год) и другими юбилейными наградами Родины. Всего наград – двадцать.