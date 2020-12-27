В Елецком районе решилась судьба 32-летней местной жительницы, которая украла у пенсионерки 200 евро (около 18 тысяч рублей).История произошла еще в мае нынешнего года. Женщина несколько недель ухаживала за пожилой знакомой, так как у той возникли проблемы со здоровьем. Она не просто заходила помочь, а жила вместе с пенсионеркой. Однажды утром подозреваемая решила похозайничать и обыскать вещи. В сумке-косметичке она нашла деньги. Взяла несколько купюр, вышла в коридор общежития и тут заметила, что в руках у нее не рубли, а иностранная валюта.Женщина попыталась выяснить у соседки, где можно обменять валюту. Но выяснить ей этого у не далось, тогда ельчанка обменяла у таксиста 200 евро на тысячу рублей. На эти деньги она купила алкоголь и продукты. После чего вернулась в общежитие.При новой встрече с соседкой, последняя поинтересовалась у подозреваемой: откуда у нее такие деньги? Женщина соврала, что сама пожилая знакомая их дала ей, но соседка не поверила ей, забрала оставшиеся купюры и вернула их пенсионерки.В отношении женщины возбудили уголовное дело. На основании статьи «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину» суд назначил ей 200 часов обязательных работ.