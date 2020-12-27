За последние сутки в Липецкой области заразились коронавирусом 158 человек. Новые случаи распределились по городам и районам следующим образом: Липецк - 70, Грязинский район - девять, Добринский - 50, Добровский, Измалковский, Хлевенский и Задонский районы - по одному, Краснинский район - 11, Лев -Толстовский район - три, Липецкий - четыре, Усманский - пять, Чаплыгинский район - два. Всего за время эпидемии в области зарегистрировали 15 382 заболевших.В больницах сейчас находится 1191 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Лечатся на дому 2006 пациентов с легкой формой COVID-19.Еще 80 человек в регионе вылечились от коронавируса. Общее количество выздоровевших выросло до 11 951.Три человека за сутки умерли. С начала пандемии в Липецкой области всего скончалось 234 пациента с COVID-19.