За минувшие выходные на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 5 887 нарушений Правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 46 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще 98 человек не пристегнулись. Автомобилисты 4 977 раз превысили скорость. Произошло 52 аварии, в которых никто из людей не пострадал.В пятницу, 25 декабря, на трассе Дон у Становлянского района в ДТП попал грузовик МАН. 39-летний водитель не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Его с травмами госпитализировали.В субботу, 26 декабря, на улице Гагарина в Липецке \\"Хендай\\" врезался в стоящую \\"Хонду\\". Пострадал 8-летний мальчик из второй иномарки. Его с травмой доставили в больницу. Там юному липчанину оказали помощь и отпустили домой.В воскресенье, 27 декабря, на улице Ленина в Данкове 27-летняя девушка за рулем \\"Опеля\\" сбила 7-летнюю девочку. Авария произошла вне \\"зебры\\". Пешехода госпитализировали.В тот же день на улице Гагарина в Липецке 48-летний водитель \\"Киа\\" на пешеходном переходе наехал на 82-летнюю пенсионерку. От травм несчастная скончалась на месте.