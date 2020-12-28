Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области по состоянию на этот понедельник, 28 декабря, увеличилось. За минувшие сутки COVID-19 выявили еще у 160 липчан. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.Напомним, что днем ранее этот показатель был ниже - 158 новых случаев. По числу заболевших среди районов в регионе лидирует Липецк - 70 больных. В Добринском районе - 50. В Краснинском - 11.Всего с начала пандемии в области заболели 15 542 жителя. В активной фазе лечения находятся более 3 000 человек. Свыше 2 000 пациентов остаются дома под наблюдением медиков. У остальных коронавирусная инфекция протекает в более тяжелой форме, поэтому их госпитализировали.Выздоровели 11 951 житель Липецкой области.