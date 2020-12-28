Этим утром, 28 декабря, под Липецком произошел пожар. В селе Сенцово вспыхнул цех по производству рапсового масла. По словам очевидцев, сначала произошел хлопок, а потом пошло задымление.Сообщение о возгорании поступило пожарным в 9.45. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, к месту происшествия направили 7 пожарных подразделений. Когда они прибыли на место, начала разрушаться кровля. В цехе стоял густой дым на площади 200 кв.м. Оказалось, хлопок произошел из-за нарушения технологического процесса. Воспламенились пары экстракта эфиров и рапсовое масло.Напомним, что в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб \\"112\\". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных номеров. Спасатели просят липчан соблюдать правила пожарной безопасности. А в связи с предстоящими новогодними праздниками, быть аккуратнее с пиротехникой.