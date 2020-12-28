Через несколько дней наступит самая волшебная ночь в году. И липчане ждут в праздник не только чудес, но и настоящей зимней погоды. О том, какая будет новогодняя ночь, \\"КП-Липецк\\" рассказали в региональном Гидрометцентре.Днем 31 декабря в областном центре преимущественно без осадков. Температура воздуха - около 0 градусов. В новогоднюю ночь синоптики обещают небольшой морозец. Столбик термометра опустится до 3-5 градусов ниже ноля. После полуночи возможны слабые моросящие осадки - снег и морось. А во второй половине ночи - гололед.Напомним, что отметить Новый год липчане смогут в кафе и ресторанах, но только до 2 часов ночи. Гуляния должны проходить с соблюдением противоэпидемических ограничений - соблюдение дистанции между столами, дезинфекция помещений, наполняемость залов лишь наполовину. Подробности здесь.