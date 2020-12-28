Новолипецкий металлургический комбинат поставил 2 млн тонн шлакового щебня «ДСК Автобан» для строительства четвертого участка центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), открывшегося 28 декабря. Общий объем поставок комбинатом сырья для третьего и четвертого участков этого проекта составил 4,5 млн тонн. Благодаря удобному географическому положению и наличию современного дробильного оборудования НЛМК обеспечивал строительный объект круглогодичными поставками в течение трех лет.Щебень из доменного шлака обладает сопоставимыми характеристиками прочности с природным щебнем. Наличие запасов на складах позволяет формировать ритмичные поставки на объекты строительства. Кроме того, доменный шлак – безопасное техногенное сырье, позволяющее сохранять природные ресурсы.«НЛМК создал смесь на основе доменного шлака специально под технологию компании «ДСК Автобан» по устройству основания дорожного полотна. Наша компания планирует активно развивать сотрудничество в сфере дорожного строительства», - прокомментировал вице-президент по продажам Группы НЛМК Илья Гущин.Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.