В пожаре, произошедшем в этот понедельник на заводе под Липецком, есть пострадавшие. Напомним, утром 28 декабря спасатели получили сигнал о происшествии в селе Сенцово. Оказалось, что в цехе по производству рапсового масла во время зачистки оборудования случилось возгорание.К указанному месту прибыли 7 пожарных подразделений. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, во время разведки спасатели установили, что в цехе произошел хлопок газовоздушной смеси. Угрозы распространения огня на соседние здания не было. Пожарные ликвидировали возгорание.Как сообщили в пресс-службе ГК \\"Эфко\\", все, кто находился в здании, живы. У двоих ожоги средней тяжести. Внутренняя комиссия компании определит причины пожара.