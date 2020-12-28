Число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области на 28 декабря 2020 года достигло 11 990 человек. По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки медики выписали 39 липчан.С начала пандемии COVID-19 заболели 15 542 жителя региона. За сутки - 160 новых случаев. В Липецке диагноз подтвердился у 74 человек, а в Липецком районе - у 14. В Елецком и Лебедянском районах заразились по 11 местных жителей. В Ельце - 10. В Грязинском районе - 8. В Добровском и Лев-Толстовском районах по 5 зараженных. В Усманском и Чаплыгинском - по 4. В Измалковском - 3. В Добринском, Долгоруковском, Задонском, Краснинском и Становлянском районах по 2 заболевших.Лечатся 3 314 липчан. Из них 1 992 пациента остаются дома. У них ковид протекает в легкой форме. Остальных 1 322 человек пришлось госпитализировать.За сутки скончались 4 жителя региона. Всего умерли 238 липчан.