Во вторник, 29 декабря, в некоторых домах Липецка отключат свет и воду. Так, с 9 утра до 12 часов дня электроэнергии не будет в частном секторе села Сселки: улицы Лесная, Космонавтов, Провинциальная, Гагарина, 1 Мая, Набережная, 300 лет Флота России, Б.Синявиных, Кольцова, Ленина, Апраксина, Барковского, Ракитная, Школьная, Кирова, Сокольская, Комарова, Пушкина, переулок Благодатных.С 9 утра до 5 часов вечера свет погаснет по адресам: улица Ново-весовая, 15, 18-22, а также в частном секторе по улицам Ударников, Ново-Весовая, 9 микрорайон, 16, 18, 19, 18а; Физкультурная, 1, 2, 4, 6-11 и в садоводческом товариществе «Монтажник».Бе холодной воды с 10 утра до 8 часов вечера останутся жители дома №9 по бульвару Шубина. Как сообщили в пресс-службе АО \\"ЛГЭК\\", воду подвезут к дому. Более подробная информация по телефонам 175 и 236-175.