За минувшую неделю с 21 по 27 декабря в Липецкой области у 6 919 человек выявили ОРВИ. Из них 58% - дети. По данным пресс-службы регионального Роспотребнадзора, количество заболевших на 3,1% ниже, чем на предыдущей неделе. Расчетным эпидемический порог превышен на 7,6%.Госпитализировали 32 липчан. Это менее 1% от всех зараженных. Случаев гриппа не зарегистрировано.В Липецке ОРВИ заболели 4 473 местных жителя. Показатель на 3,2% ниже уровня прошлой недели. А также меньше расчетного эпидпорога на 5,1%. Согласно анализам, большинство липчан заражаются негриппозными респираторными вирусы: метапневмовирусами и аденовирусами - по 25,2%, вирусами парагриппа - 12,6%.Прививку от гриппа сделали более 684,9 тыс. человек в Липецкой области. Вакцинация охватила 60,1% населения региона.