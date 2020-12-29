В минувший понедельник, 28 декабря, в Липецке произошло тройное ДТП. На улице Ленина столкнулись \\"Ниссан\\", \\"Мицубиси\\" и Мерседес\\". Пострадал 38-летний водитель второй иномарки - он получил травмы. Медики оказали ему помощь и отпустили. Предварительная причина аварии - нарушение очередности проезда.В тот же день на улице Доватора 45-летний водитель \\"Тойоты\\" сбил 62-летнюю женщину. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном переходе. Несчастную госпитализировали.А на проспекте Победы столкнулись \\"Тойота\\" и машина скорой помощи \\"Луидор\\". В аварии пострадала 46-летняя пассажирка второго автомобиля. Ей оказали помощь и отпустили. Предварительная причина аварии - иномарка не пропустила скорую, с включенными проблесковым маячком и сиреной.