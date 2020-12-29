Сотрудники управления потребрынка и Роспотребнадзора проверяют кафе Липецка. Напомним, что работать заведения общепита должны лишь до 23.00. С этого часа до 6.00 утра кафе и рестораны должны быть пусты. Разрешен лишь самовывоз, без посещения, и доставка. То же касается караоке и дискотек, согласно Постановлению администрации региона №159 \\"О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Липецкой области\\". За корпоративные вечеринки организациям грозят штрафы от 100 до 300 тыс. рублей.Проверяющие ходили в рейд 25 и 26 декабря. Они заглянули в 60 кафе и ресторанов. В 4 из них не соблюдали требования Постановления. Речь идет о заведениях на улицах Ворошилова, Первомайская, Космонавтов и Карла Маркса. В отношении них возбудили административные дела по ст. 20.6.1 \\"Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения\\".