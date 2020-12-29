Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области на этот вторник, 29 декабря - 162 новых случая. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.Днем ранее этот показатель был ниже - тогда диагноз COVID-19 подтвердился у 160 человек. Больше всего зараженных в Липецке - 75. Затем идет Липецкий район с 14 заболевшими. Замыкает тройку лидеров Лебедянский и Елецкие районы - там по 11 случаев. В остальных районах от 2 до 10 зараженных.С начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заболели 15 704 человека. Выздоровели 11 990 липчан. Продолжают лечение свыше 3 000 пациентов, большинство из которых медики наблюдают на дому.Напомним, что заведениям общепита региона запрещено работать с 23.00 до 6.00 утра. Кафе и рестораны, которые игнорируют Постановление администрации, придется заплатить от 100 до 300 тыс. рублей. Штрафы уже грозят 4 заведениям Липецка.