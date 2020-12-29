Возбуждено уголовное дело по факту получения ожогов работниками завода под Липецком. Напомним, в минувший понедельник, 28 декабря, в селе Сенцово на заводе загорелся цех по производству рапсового масла.По данным следствия, возгорание произошло из-за нарушений сложного технологического процесса экстрагирования. Пострадали два оператора - 46-летняя женщина и 55-летний мужчина. Их госпитализировали с ожогами более 60% тела. По предварительным данным, их здоровью причинен тяжкий вред.Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, следственный отдел возбудил уголовное дело по ст. 217 УК РФ \\"Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов\\". Следователи осмотрели место происшествия, изъяли техническую документацию. Свидетелей случившегося опрашивают. Причины сбоя устанавливают.