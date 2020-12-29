За сутки мошенники похитили у жителей Липецка и области более 4,5 млн рублей. Так, 37-летней липчанке позвонил незнакомец, представившись сотрудником службы безопасности. Она поверила мужчине, который сообщил, что с ее банковской карты пытаются снять деньги и посоветовал перевести средства на указанный счет. Женщина лишилась 43 тыс. рублей.Еще одной 49-летней липчанке тоже позвонил лже-сотрудник банка. Схема та же - сказал, что с ее счета могут похитить 370 тыс. рублей и выслал реквизиты, на которые нужно перевести деньги. А также оформил на нее кредит в 1 млн рублей. Эту сумму она также перевела на неизвестные счета.В Данковском районе 51-летний мужчина несколько дней переводил накопленное, чтобы получить компенсацию за купленные лекарства. Злодей сказал потерпевшему, что тот несколько месяцев назад купил фальшивые препараты и теперь ему положена выплата. Данковчанин поздно опомнился и перевел неизвестным более 3 млн рублей.Попадаются на уловки мошенников и молодые ребята. 21-летний липчанин решил купить массажер на популярном сайте объявлений. Он открыл доступ продавцу в свой личный кабинет и лишился 5 тыс. рублей.