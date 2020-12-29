Число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области на 29 декабря 2020 года увеличилось. За минувшие сутки медики выписали 132 человека. По данным регионального оперштаба, с начала пандемии 12 122 липчанина побороли COVID-19.Всего в области коронавирусную инфекцию выявили у 15 704 жителей. За последний день - 162 новых случая. Из них 89 - в Липецке. В Липецком районе - 19. В Добринском - 18. В Данковском районе заболели 8 человек. В Лебедянском - 6. В Ельце и Лев-Толстовском районах по 5 зараженных. В Грязинском - 4. В Чаплыгинском и Долгоруковском районах диагноз подтвердился у 3 местных жителей. В Добровском - у 2.В активной фазе лечения остаются 3 339 липчан. В больницах лежат 1 326 пациентов. Дома с легкой формой ковида - 2 013. За минувшие сутки умерло 5 человек. За все время пандемии скончались 243 жителя Липецкой области.