В среду, 30 декабря, в некоторых домах Липецка отключат воду. По данным пресс-службы АО \\"ЛГЭК\\", с 9 утра до 10 часов вечера без горячей воды останутся жители улицы Центральная, 8-12, 14-16.С 9 утра до 10 часов вечера холодную воду отключат по адресам: улица Тихая, 24; Ярославская, 13, 19; Светлова, 31, 31а, 29, 29а; Писарева, 1, 2а-б, 3а, 4, 6, 8, 8а, 10а, 12, 12а-в, 16, 22, 35, 37; Центральная, 6-12, 14, 14а, 15-21, 21 строение 1, 43, 180; Ладыгина, 24, 24а, 35, 33а; Привокзальная, 101, 56; Асфальтная, 113, 33а, 111,115а; Фруктовая, 25б; Таежная, 12. А также в частном секторе: улицы Таежная, Фруктовая, Березовая, Асфальтная, Фабричная, Тихая, Светлова, 1-я Лесная, Ярославская, Добровская, Железногорская, Патриотическая, Бурлакова, Р. Зорге. Постышева, Варшавская, Олимпийская, Привокзальная, Артема, Комсомольская, МПС, Локомотивная, Липецкая, Ладыгина, Бригадная, Череповецкая, Шаумяна, Писарева.С 10 утра до часа дня краны пересохнут в частном секторе по улицам Автодорожная, Алфавитная, Шахматная, переулок Малый, Ландшафтный, Бытовой, Технологический, Любимый, Чистый, Дружный, Клеверный, Усадебный.С 10 утра до 5 часов вечера воды не будет на улицах Басинского, Полунина, Знаменского. С 10 утра до 8 часов вечера - на улице Жуковского, 3, 9а, 11б, 13а, 15а.Воду подвезут к адресам: улица Центральная, 21; Писарева, 37; Жуковского, 11б. А также по заявкам потребителей. Информацию об отключениях можно получить по телефонам 175 и 236-175.