В Липецке вынесли приговор бывшему директору ОБУ «Эксплуатация жилищного фонда». Эту организацию основала мэрия в сентябре 2016 года. Помимо прочего экжилфонд занимался покупкой квартир для детей-сирот. Для этого проводились закупки, с сиротами заключали договор найма, а жилье оставалось в собственности у государства.Как после выяснилось, руководитель фонда в течение двух лет закупал жилье по необоснованно завышенной стоимости. Чтобы выбрать определенного исполнителя, в торгах указывались конкретные требования по квартирам, включая год постройки, площадь, количество этажей и другое, под одну фирму. То есть другие уже претендовать не могли. В итоге подавалась только одна заявка и та с ценами значительно выше рыночных. В суде выяснили, что реальная рыночная стоимость заказчика даже не интересовала.Согласно материалам суда, таким путем незаконно купили более 30 квартир. Ущерб для бюджета города оценили почти в 10 млн. рублей. Но суд не усмотрел в этом личную выгоду руководства фонда. Как сообщает пресс-служба областного суда, директор хотел успеть освоить выделенные на год деньги, чтобы они не вернулись в бюджет. А также опасался попасть в немилость к вышестоящему руководству.Подсудимый вину не признал и от дачи показаний отказался. В итоге его признали виновным в двух эпизодах по части 3 статьи 285 УК – злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Наказание: 5 лет лишения свободы условно и 3 года запрета на работу в госорганах и на руководящих должностях. Также он должен вернуть управлению ЖКХ 9 764 498 рублей.