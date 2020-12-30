В Липецке на ЛТЗ починили магистральный трубопровод. Напомним, В эту среду, 30 декабря, сторонняя организация по время работ повредила трубу. Из-за этого жители поселка Тракторостроителей остались без горячей воды и отопления: 227 жилых домов, 15 учреждений образования и 3 здания здравоохранения.Как сообщили в пресс-службе липецкой \\"Квадры\\", ремонтные работы на трубопроводе завершены. В настоящий момент сети заполняют водой. Затем за дело возьмутся управляющие компании - им предстоит подключить дома к системе теплоснабжения и наладить необходимые параметры.Тепло и горячую воду должны дать в ближайшие часы. Если этого не случится, липчанам следует обратиться в управляющую компанию, которая обслуживает дом. Также можно позвонить по номеру 8-800-450-48-48.