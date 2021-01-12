В Липецке огласили приговор по делу о крупном мошенничестве в муниципальном предприятии «Липецкпассажиртранс». Согласно материалам дела, чиновник путем фиктивного ремонта присваивал деньги в течение трех лет – с 2015 по 2017 год. Он заключил договор на ремонт автобусов с организацией ООО «ПК «РемонтСервис». На самом деле фирма ремонтировать топливное оборудование не могла. Но это не мешало получать от нее фиктивные акты выполненных работ и счета. По этим документам обналичивали деньги транспортного предприятия.Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, таким путем со счета «Липецкпассажиртанс» списали 8 221 150,08 рублей. Преступление выявили и раскрыли регионального УФСБ.Все деньги чиновник потратил на себя. На суде он признал вину только частично, уверяя, что взял меньше денег. Но это не подтвердилось. В итоге сотрудника предприятия признали виновным по части 4 статьи 159 УК и приговорили к 3 годам колонии общего режима.