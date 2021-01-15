В Липецке заменили поврежденный участок трубопровода на улице Стаханова, на котором произошел порыв. Из-за чего без отопления остались 34 дома, две школы и три детских сада.Как сообщили в пресс-службе «Квадры», энергетики закончили работы вечером около 18.30. После чего началась наладка гидравлического режима общей системы и внутренней в домах, которую проводили уже управляющие компании. В последних домах, которые ранее не смогли подключить по временной схеме, отопление появилось ночью.В городском департаменте ЖКХ уточнили, если кто-то остался без отопления, нужно обращаться в свою УК. Номер телефона есть на квитанции, также заявку о перебоях с теплом можно оставить по номеру диспетчерской службы: 8 800 450 48 48.