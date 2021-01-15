ДТП с перевернувшейся иномаркой случилось в полночь на трассе «Дон» в Становлянском районе. Там не справился с управлением 41-летний водитель ЗАЗа, машину вылетела с трассы в кювет и опрокинулась. В аварии пострадал 21-летний пассажир, парня увезли в больницу.Как сообщили в пресс-службе ГИБДД региона, предварительная причина ДТП – несоответствие скорости условиям на дороге. Одна одна из самых распространенных причин. Автоинспекторы просят водителей всегда учитывать состояние дороги и погоду при выборе скорости.Кроме этого за сутки на дорогах области зарегистрировали 33 ДТП без пострадавших. За то же время автоинспекторы выявили 3881 нарушение ПДД. Пьяными за рулем поймали 7 водителей, 44 человека забыли пристегнуть ремни безопасности. Камеры зафиксировали 3520 нарушений – это превышения скорости, выезды встречную и парковки в неположенных местах.