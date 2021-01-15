Этим утром, 15 января, в Липецке произошла еще одна коммунальная авария. Порыв обнаружили в микрорайоне Елецкий - на водоводе диаметром 300 мм на улице Артемова. Как сообщили в пресс-службе мэрии, без холодной воды остались жители улиц Осканова, Хренникова, Артемова, Елецкое шоссе. Также краны пересохли в детском саду №50 и школе №60.Специалисты ЛГЭКа уже на месте. Они делают все возможное, чтобы скорее решить проблему. По предварительным данным, водоснабжение восстановят в течение этой пятницы, до 8 часов вечера. А пока воду можно будет набрать у дома №3 по улице Артемова и №1а по Елецкому шоссе.Кстати, для школьников, которые учатся во 2 смену, проведут два первых урока. После ребят отпустят домой. К социальным учреждениям тоже подвезут воду. Более подробную информацию об отключениях можно получить в диспетчерской по телефонам 175 и 23-175.