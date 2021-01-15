В Липецкой области сотрудники полиции, расследуя кражу, неожиданно нашли самодельное ружье. Обрез обнаружили у 35-летнего жителя села Стрелец во время обыска по уголовному делу по части 3 статьи 158 УК.Как оказалось, фигурант хранил у себя дома самодельный обрез и винтовку. Экспертиза определила, что обрез является устройством по типу одноствольных гладкоствольных однозарядных ружей 12 калибра. А самодельно переделанная пневматическая пружинно-поршневая винтовка предназначалась для одиночных выстрелов.Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, В ходе расследования «оружейник» во всем сознался. На допросе он пояснил, что изготовил все сам, но не задумался, что хранить оружие дома опасно. По статье «Незаконное изготовление оружия» ему грозит максиму до 5 лет тюрьмы.Полиция напоминает, что хранение оружия и патронов без разрешение уголовное наказуемое деяние, как и изготовление. Но можно избежать ответственности, если добровольно сдать все в ближайшие отдел полиции.