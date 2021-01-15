В Липецке поймали вредителей, которые разбили фотовыставку «Сердечные» в парке Металлургов. Постыдный и бессовестный акт вандализма зафиксировала камера наблюдения 10 января. Проект посвящался медикам, которые работают с коронавирусными больными в «красной зоне» инфекционных госпиталей. Но фото врачей разбили проходящие мимо парни с клюшками и шайбой.Как отметили в сообществе «Парки48», молодых людей нашли сотрудники полиции, все участники действия оказались несовершеннолетними. С их родителями уже провели беседу и те обещали возместить ущерб. Сумму сейчас подсчитывают.Департамент культуры просит липчан бережнее относиться к общественным объектам – не портить имущество самим и сообщать об актах вандализма в полицию, если вы стали свидетелем.