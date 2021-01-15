Бездумное пьяное хулиганство у здания сельской администрации обернулось для жителя Липецкой области уголовным делом. Все произошло в Данковском районе еще в феврале прошлого года. В День влюбленных, 14 февраля, пьяный мужчина, прогуливаясь по вечерним улицам зачем-то разбил припаркованную у административного здания «Ладу Приору».Как значится в материалах дела, негодяй навредил автолюбителю из хулиганских побуждений. Материальный ущерб после нападения хулигана на автомобиль оценили в 14400 рублей. Действия неадекватного мужчины квалифицировали по части 2 стати 167 УК – умышленное повреждение чужого имущества.Хулигана в итоге признали виновным. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, суд приговорил виновного к 10 месяцем лишения свободы в колонии поселения.