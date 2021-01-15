Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 15 января 2021 года достигло 13 796. По данным регионального опершатаба, за последние сутки медики выписали 221 пациента.С начала пандемии в Липецкой области зарегистрировано 18 494 случая COVID-19. За минувшие сутки заболело 155 жителей региона. В Липецке - 70. В Ельце - 43. В Краснинском районе - 10. В Задонском районе диагноз подтвердился у 8 человек. В Грязинском и Елецком - у 6. В Долгоруковском районе заразилсь 3 жителя. В Добринском, Липецком и Становлянском - 2. В Данковском, Лебедянском и Хлевенском райнах по 1 новому случаю.На больничном находятся 4 377 липчан. У 2 801 пациента легкое течение болезни. У 1 576 - более тяжелое. За их состоянием наблюдают в больницах. Умер 321 житель Липецкой области. За прошедшие сутки - 5 летальных исходов.