В субботу, 16 января, в некоторых домах Липецка отключат холодную воду. Об этом сообщили в пресс-службе АО \\"ЛГЭК\\".С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут в домах №3, 5 и 9 по улице Стаханова. Там произошла утечка на водопроводе диаметром 100 мм. Специалисты отремонтируют трубу, в том числе заменять запорную арматуру.Советуем липчанам заранее запастись питьевой водой. Также воду подвезут к дому №5. Более подробную информацию об отключениях горожане могут получить по телефонам 175 и 236-175.Напомним, что в эту пятницу, 15 января, коммунальная авария случилась в микрорайоне Елецкий. Из-за порыва на водоводе без воды остались жители улиц Осканова, Хренникова, Артемова, Елецкое шоссе, детсад и школа.