Специалисты Липецкстата рассказали, как с Нового года в регионе изменились цены на продукты, товары и услуги. Так, на 2,3% подорожали куры. Теперь их средняя цена - 129.70 рублей за кг. Стоимость картофеля выросла на 6,1% - 23,77 рублей за кг. Поднялась в цене и морковь - на 5,8%. Ее средняя цена - 25,72 рублей. Яблоки с 2021 года подорожали на 13,2% - 130.03 рублей за кг.По данным Липецкстата, на 1,3% подешевело подсолнечное масло. Его стоимость 112.74 рублей за кг. Аналогичный процент у белокочанной капусты - 16.92 рублей.На непродовольственные товары цены сильно не изменились. На 1,6% подорожал стиральный порошок - 134.83 рубля за кг. На 1,8% выросла стоимость шампуней - 127.17 рублей за 250 мл. На 1,2% опустились цены на туалетную бумагу - 9.02 рублей за рулон.До 2,1% поднялись цены на некоторые лекарства. Другие подешевели до 0,6%. Плата за ЖКХ осталась неизменной.