С 11 января в Липецке можно оплачивать проезд банковской картой или с помощью телефона. По данным пресс-службы мэрии, новые терминалы установили в 200 муниципальных автобусах и 20 частных. С понедельника более 6 тыс. липчан оплатили проезд новым способом.Система пока работает в тестовом режиме. Если заплатить картой или через телефон не удалось, об этом нужно сообщить по телефону 8-800-200-90-55, указав номер маршрута и госномер автобуса. Либо написать в инстаграм управления дорог и транспорта - avtobus48.Напомним, что новое оборудование поддерживает оплату с банковских карт MasterCard, VISA и МИР. Расплатиться можно с помощью телефонов через сервисы Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay. На дверях автобусов с обновленными терминалами есть наклейка.Кстати, чеков оборудование не выдает. Его можно попросить у водителя. Также история оплаты сохраняется в мобильных.