В субботу, 16 января, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью умеренный снег. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Столбик термометра опустится до -16 градусов.В светлое время суток от 9 до 14 градусов мороза. А также небольшой снег. Ветер усилится до 6-11 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 741 мм рт.ст.В ночью на воскресенье, 17 января, заметно похолодает. В темное время суток в Липецке до 23 градусов ниже ноля. Днем около 16 градусов мороза. Синоптики обещают без осадков. Ветер западный 4-6 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 749 мм рт.ст.Долгота дня - 8 часов 17 минут. Восход в 8.23. Солнце заходит за горизонт в 16.40.