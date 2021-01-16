В Липецке поймали наглого и опытного магазинного вора. О краже продуктов на 2500 рублей заявили в полицию представители магазина на площади Мира. Преступление произошло перед Новым годом, 30 декабря.После заявления, воришку сразу вычислили, его засекла камера наблюдения в торговом зале. На записи видно, как мужчина спокойно берет продукты с полок и складывает в пакет, а не в тележку. Причем делает это настолько уверенно, что происходящее не смущает ни других покупателей, ни даже проходящих мимо сотрудников магазина.Далее он также невозмутимо проходит мимо кассы, не расплатившись и уходит. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, подозреваемым оказался 35-летний житель Липецка. Помимо этой кражи, за ним тянется еще 34 аналогичных эпизода.