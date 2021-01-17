В Липецке на Крещение оборудуют две купели: на Центральном пляже и пруду 3-его участка. На местах будут дежурить спасатели, медики и полицейские. Из-за коронавируса в палатку обогрева будут пускать по пять человек.По прогнозу погоды, в ночь на 19 января столбик термометра остановится у отметок -11...-12 градусов, но может ощущаться как -16. Возможен небольшой снег. Днем ясно, температура воздуха составит -9...-10. Ветер западный 2-7 м/с. Влажность 77%.Отметим, что власти просят липчан отказаться от купаний в этом году. Взвесить возможные риски, в том числе связанные с ситуацией по COVID-19.