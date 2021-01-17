В декабре 2020-го у ельчанки похитили телефон. Полицейские во время проверки выяснили, что девушка отдыхала с друзьями в одном из городских кафе. Через какое-то время она отошла в туалет, где и забыла смартфон стоимостью 22 690 рублей. Позже в уборную зашел 22-летний парень, заметил оставленный на раковине телефон и забрал его. Вскоре ельчанка заметила пропажу, сама найти устройство не смогла и обратилась к полицейским.Правоохранители возбудили уголовное дело по статье \\"Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину\\" (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ) в отношении ранее судимого за имущественное преступление ельчанина. Он полностью признал свою вину, а похищенный телефон вернул горожанке.