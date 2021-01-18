Серьезная авария произошла утром 16 января на трассе М-4 «Дон» в Становлянском районе Липецкой области. 52-летний водитель «Тойота Королла Филдер» влетел в трактор «Беларус», за рулем которого был 56-летний мужчина. В аварии пострадали водитель и 26-летняя пассажирка иномарки – обоих увезли в больницу. По предварительным данным ГИБДД региона, водитель «Тойоты» не учел дистанцию на дороге, точная причина аварии еще выясняется.В те же сутки, в 23.10, в Добровском районе в селе Каликино сбили пешехода. 30-летний мужчина попал под колеса «Хенде Солярис», за рулем которого был 26-летний водитель. К несчастью, пешеход скончался до приезда скорой помощи.Всего за трое суток, с 15 по 17 января, на дорогах Липецкой области в 4 ДТП пострадали 4 человека и 1 погиб.