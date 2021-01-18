По данным на понедельник, 18 января, в Липецке ни один класс не перевели на дистанционное обучение из-за гриппа или ОРВИ – все учатся. Вместе с тем в городе болеют 2092 школьника – это 3.6% от общего числе учащихся. Среди педагогов на больничном находятся 93 человека – 3% от общего числа.Как сообщает городской департамент образования, детские сады также работают в обычном режиме, закрытых групп нет. При этом во всех учреждениях образования в городе строго соблюдают правила эпидбезопасности.Напомним, классы переходят на дистанционное обучение ели ОРВИ болеют больше 20% детей, в этом случае посещение прекращают на неделю и если ситуация не нормализуется – продлевают. Также у родителей есть право перевести ребенка на удаленное обучение самостоятельно – для этого нужно написать заявление в школу.