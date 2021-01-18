За минувшие выходные, 16 и 17 января, в Липецкую область поступила очередная партия вакцины от коронавируса. Как сообщает администрация области, в регион доставили 16 000 доз вакцины «Спутник-V».В этот понедельник, 18 января, 2000 доз развозят по пунктам, где можно бесплатно сделать прививку. Остальные развезут по больницам и поликлиникам до конца недели – после маркирования.Записаться на прививку от коронавируса в Липецкой области можно по телефону единой диспетчерской службы: 8-800-450-48-48. По данным властей, до конца февраля в регион должны привезти еще 50 000 доз вакцины от COVID-19.