В ближайшие сутки в Липецке ожидаются крепкие морозы. По данным гидрометцентра, в эту ночь, с 18 на 19 января, липчан ждут по-настоящему крещенские морозы – температура воздуха опустится до -24 градусов. Днем до -18°С.В некоторых районах ночью выпадет небольшой снег, а днем 19 января в основном без осадков. Ветер ожидается переменный 3-8 метров в секунду,Кстати, самый крепкий мороз в Липецке 18 января регистрировали в 1927 году, тогда столбик термометра опускался о -35 градусов ниже нуля.В этом году крещенские морозы продержаться недолго, к концу недели резко потеплеет. Уже в пятницу, 22 января, обещают +1 градус.