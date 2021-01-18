Инцидент с коммунальной аварией на улице Стаханова, где пострадали два человека, обернулся уголовным делом. Коммунальное ЧП случилось 14 января, из-за порыва на теплосетях под дорогой подмыло грунт, в яму с кипятком рухнула «Лада» и упала проходящая мимо 19-летняя девушка. 31-летний водитель и пешеход серьезно обварились кипятком. Студентку и мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу.Тога же началась проверка со стороны всех надзорных и правоохранительных органов. В итоге 18 января СК возбудил уголовное дело. По пункту «в» части 2 статьи 238 УК – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее тяжкий вред здоровью.Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, эксперты осмотрели место происшествия и изъяли треснувшую часть трубы, чтобы определить степень износа, срок службы и причины порыва. Также допросили энергетиков и сотрудников Ростехнадзора, которые должны были следить за безопасностью.Пострадавшие люди остаются под наблюдением врачей. Виновным грозит максимум до 6 лет тюрьмы со штрафом до полумиллиона рублей.