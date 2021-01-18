Липчанам установили новый МРОТ. С 1 января 2021 года для бюджетных организаций действует федеральный МРОТ - 12 792 рубля. Для организаций внебюджетного сектора - 12 890,4 рублей. Год назад - в начале 2020-ого, МРОТ для внебюджетников составлял 12 130 рублей.В этом году минимальный размер оплаты труда начали рассчитывать по-новому. Раньше его устанавливали в размере прожиточного минимума за 2 квартал предыдущего года. Теперь его исчисляют в размере 42% от средней зарплаты. В настоящее время она составляет 30 458 рублей по России.Напомним, что зарплата работника, который отработал норму и выполнил трудовые обязанности, не может быть ниже МРОТ. За нарушение закона с должностных лиц взыщут от 10 до 20 тыс. рублей. Юридические заплатят штраф от 30 до 50 тыс. рублей.