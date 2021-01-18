Во вторник, 19 января, в некоторых районах Липецка отключат электроснабжение и воду. С 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители домов №28 и №30 по улице Советская. Причина тому - ремонт трансформаторной подстанции. С 9 утра до 4 часов вечера света не будет в домах №10/1 и №10/2 по улице Звездная.С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улице Стаханова, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 22, 22а, 24. Специалисты устранят утечку на водоводе диаметром 150 мм у дома №7 по улице Смургиса. К нему же подвезут воду.С 9 часов вечера 19 января до 6 утра 20 января краны пересохнут по адресам: улица Бехтеева,1, 3, 5, 7, 9 и Московская, 20, 30, 30а, 30е. Трубу прорвало у дома №30 по улице Московская. Воду подвезут к дому №30е по Московской.Более подробную информацию об отключениях можно получить по телефонам 175 и 236-175.