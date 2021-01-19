В минувший понедельник, 18 января, в Липецком районе на автотрассе Хлевное-Липецк столкнулись \\"Тойота\\" и \\"Рено\\". О удара вторую иномарку отбросило на \\"Фольксваген\\". Пострадали 32-летняя автоледи за рулем \\"Рено\\" и 52-летний водитель \\"Тойоты\\". Их с травмами доставили в больницу. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, причина случившегося - нарушение очередности проезда.В Грязинском районе на дороге Грязи-Коробовка вылетел с дороги ПАЗ. 47-летний водитель не справился с управлением. Его 44-летняя пассажирка получила травмы. Медики оказали ей помощь и отпустили.В Липецке 36-летний мужчина за рулем \\"Киа\\" сбил 30-летнюю женщину. ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Доватора. Пострадавшую с травмами госпитализировали.